Волонтёры будут убирать мусор на основных туристических маршрутах в районе Поднебесных Зубьев.

7 июля в Кузбассе начался экологический марафон «Zубочистка». До конца недели более 160 волонтёров будут очищать от мусора основные туристические маршруты в районе Поднебесных Зубьев.

«Также в рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей», — сообщили в «СУЭК-Кузбасс».

Акция проводится с 2016 года. Участники кузбасского трудового отряда СУЭК захотели провести марафон, поскольку их неприятно удивило большое количество мусора, оставляемого туристами в районе Поднебесных Зубьев.