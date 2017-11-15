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В Кузбассе начался период пиковых нагрузок на объектах электро- и теплоснабжения

В Кузбассе начался период пиковых нагрузок на объектах электро- и теплоснабжения

Замгубернатора Дмитрий Кудряшов провёл еженедельный видеоселектор с заместителями глав по ЖКХ всех 34 территорий.

В среду, 15 ноября, в Кемерове замгубернатора Дмитрий Кудряшов провёл еженедельный видеоселектор с заместителями глав по ЖКХ всех 34 территорий Кузбасса. Также в видеоселекторе принимало участие руководство областного информационно-диспетчерского центра. В рамках совещания обсуждались вопросы по прохождению отопительного сезона.

«Замгубернатора потребовал от муниципалитетов принять все меры по стабильной работе жилищно-коммунального комплекса, обеспечить работу котельных в соответствии с температурным графиком, повышенную готовность персонала объектов теплоснабжения и аварийно-восстановительных бригад, а также готовность мобильных источников питания, спецтехники», — сообщили Сибдепо в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

По поручению Кудряшова, во всех городах региона внепланово проверят оборудование линий электропередач и теплотрасс. Участники совещания отметили, что все муниципалитеты области готовы к пиковым нагрузкам, которые продлятся до марта 2018 года.

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Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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