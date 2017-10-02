В Кузбассе начался приём заявок на конкурс «Леди Спорт»

В Кузбассе начался приём заявок на участие в конкурсе «Леди Спорт». Подать заявку на участие можно до 27 октября. Стать «Леди Спорт» могут жительницы региона от 18 до 45 лет, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и имеют творческий потенциал. Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную анкету на сайте и прикрепить три свои фотографии.

Организатором конкурса является «Благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта».

«На данный момент мы получили уже 20 заявок, — рассказала Сибдепо руководитель проекта Татьяна Панченко. – У нас не стоит первостепенной задачи оценить внешность участниц, всё-таки это не конкурс красоты. И в то же время это не конкурс профессионалов. Участвовать могут девушки, которые постоянно занимаются спортом в секциях или спорт-клубах, ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек».

Собеседница Сибдепо отметила, что по итогу отборочного этапа для участия в конкурсе пройдут 25 девушек. Первым этапом, который им предстоит пройти, станет презентация своего спорта. Далее конкурсанткам нужно будет презентовать свой образ жизни и свои увлечения.

Финал проекта состоится 27 ноября. Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».