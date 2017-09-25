В Кузбассе начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок

В ближайшую пятницу в Кемерове, а также Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске и Междуреченске пройдут первые в осенне-зимнем сезоне 2017/2018 сельскохозяйственные ярмарки. Время проведения – с 09.30 до 15.00.

«Покупателям предложат широкий ассортимент молочной продукции, свежего мяса, рыбы, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, орехи, грибы. Пчеловоды привезут свежий мед и другие продукты собственного производства. Также жители области увидят на прилавках теплые вещи ручной работы – варежки, носки, шапки, шарфы и др. Мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства будут продавать сувениры, предметы для кухни, шкатулки», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Примечательно, что на первых осенних ярмарках будут отведены торговые площади для кузбасских дачников и огородников, которые смогут продать излишки урожая. По традиции, во время ярмарок будут работать полевые кухни и мобильные офисы МФЦ «Мои документы». Маломобильные граждане смогут добраться до места торговли на социальном такси, а граждане, проживающие в областных домах для ветеранов и домах-интернатах, — на автомобилях учреждений. При необходимости волонтеры помогут пожилым людям донести покупки до автобуса. Все товары на ярмарках будут продаваться по ценам на 10% ниже рыночных.