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В Кузбассе нашли 20 водоёмов, не соответствующих нормативам

В Кузбассе нашли 20 водоёмов, где опасно купаться

Роспотребнадзор проверил качество воды в открытых водоёмах области.

В Кузбассе специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили качество воды в открытых водоёмах. Результаты исследований показали, что в 20 водоёмах купаться опасна. Вода в них не соответствует санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кузбссовцев предупреждают, что купаться опасно в следующих местах:

  1. Пляж «Юргинское водохранилище» на р. Искитимка (Юрга)
  2. Пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
  3. Пляж «Нептун», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
  4. Пляж «Юга», Байдаевские карьеры (Новокузнецк);
  5. Пляж «Пурга», Байдаевские карьеры (Новокузнецк);
  6. «Парк культуры и отдыха «Водный», р. Кондома (Новокузнецк);
  7. Пляж «Уют» на р. Кондома (Новокузнецк);
  8. Пляж «Черемушки» на р. Кондома (Новокузнецк);
  9. Пляж «Левобережный» на р. Томь (Новокузнецк);
  10. Пляж «Мираж», на р. Томь (Новокузнецкий район);
  11. Зона отдыха «Озерки» на р. Кондома (Калтан);
  12. Зона отдыха «Чайка» на р. Кондома (Осинники);
  13. Место отдыха в районе садоводческого товарищества «Мечта» на реке Томь (Междуреченск)
  14. Место отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс» на реке Уса (Междуреченск);
  15. Место отдыха на озере «Красное» (Кемерово);
  16. Место отдыха ООО «Чайка» на р. Томь (Кемерово);
  17. ООО «Клеопатра», пруды Плодопитомника (Кемерово);
  18. Район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, р. Томь (Кемеровский муниципальный район);
  19. Район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения (Кемеровский муниципальный район);
  20. Верх-Чумыш правый берег р. Кара-Чумыш (Киселевск).

Также специалисты везде взяли пробы почвы. В четырёх из них нашли превышение предельно допустимых концентраций химических вещество. Речь идёт о следующих местах:

  • Пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
  • Пляж «Нептун», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
  • Район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, р. Томь (Кемеровский муниципальный район);
  • Район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения (Кемеровский муниципальный район).

Результаты всех экспертиз передали в органы местного самоуправления и владельцам зон отдыха. Возле водоёмов, где вода не соответствует нормам, установили таблички с надписью «Купание запрещено».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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