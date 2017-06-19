В Кузбассе нашли 20 водоёмов, где опасно купаться

В Кузбассе специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили качество воды в открытых водоёмах. Результаты исследований показали, что в 20 водоёмах купаться опасна. Вода в них не соответствует санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кузбссовцев предупреждают, что купаться опасно в следующих местах:

Пляж «Юргинское водохранилище» на р. Искитимка (Юрга) Пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры (Новокузнецк); Пляж «Нептун», Запсибовские карьеры (Новокузнецк); Пляж «Юга», Байдаевские карьеры (Новокузнецк); Пляж «Пурга», Байдаевские карьеры (Новокузнецк); «Парк культуры и отдыха «Водный», р. Кондома (Новокузнецк); Пляж «Уют» на р. Кондома (Новокузнецк); Пляж «Черемушки» на р. Кондома (Новокузнецк); Пляж «Левобережный» на р. Томь (Новокузнецк); Пляж «Мираж», на р. Томь (Новокузнецкий район); Зона отдыха «Озерки» на р. Кондома (Калтан); Зона отдыха «Чайка» на р. Кондома (Осинники); Место отдыха в районе садоводческого товарищества «Мечта» на реке Томь (Междуреченск) Место отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс» на реке Уса (Междуреченск); Место отдыха на озере «Красное» (Кемерово); Место отдыха ООО «Чайка» на р. Томь (Кемерово); ООО «Клеопатра», пруды Плодопитомника (Кемерово); Район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, р. Томь (Кемеровский муниципальный район); Район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения (Кемеровский муниципальный район); Верх-Чумыш правый берег р. Кара-Чумыш (Киселевск).

Также специалисты везде взяли пробы почвы. В четырёх из них нашли превышение предельно допустимых концентраций химических вещество. Речь идёт о следующих местах:

Пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);

Пляж «Нептун», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);

Район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, р. Томь (Кемеровский муниципальный район);

Район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения (Кемеровский муниципальный район).

Результаты всех экспертиз передали в органы местного самоуправления и владельцам зон отдыха. Возле водоёмов, где вода не соответствует нормам, установили таблички с надписью «Купание запрещено».