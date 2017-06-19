В Кузбассе нашли 20 водоёмов, где опасно купаться
Роспотребнадзор проверил качество воды в открытых водоёмах области.
В Кузбассе специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили качество воды в открытых водоёмах. Результаты исследований показали, что в 20 водоёмах купаться опасна. Вода в них не соответствует санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кузбссовцев предупреждают, что купаться опасно в следующих местах:
- Пляж «Юргинское водохранилище» на р. Искитимка (Юрга)
- Пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
- Пляж «Нептун», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
- Пляж «Юга», Байдаевские карьеры (Новокузнецк);
- Пляж «Пурга», Байдаевские карьеры (Новокузнецк);
- «Парк культуры и отдыха «Водный», р. Кондома (Новокузнецк);
- Пляж «Уют» на р. Кондома (Новокузнецк);
- Пляж «Черемушки» на р. Кондома (Новокузнецк);
- Пляж «Левобережный» на р. Томь (Новокузнецк);
- Пляж «Мираж», на р. Томь (Новокузнецкий район);
- Зона отдыха «Озерки» на р. Кондома (Калтан);
- Зона отдыха «Чайка» на р. Кондома (Осинники);
- Место отдыха в районе садоводческого товарищества «Мечта» на реке Томь (Междуреченск)
- Место отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс» на реке Уса (Междуреченск);
- Место отдыха на озере «Красное» (Кемерово);
- Место отдыха ООО «Чайка» на р. Томь (Кемерово);
- ООО «Клеопатра», пруды Плодопитомника (Кемерово);
- Район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, р. Томь (Кемеровский муниципальный район);
- Район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения (Кемеровский муниципальный район);
- Верх-Чумыш правый берег р. Кара-Чумыш (Киселевск).
Также специалисты везде взяли пробы почвы. В четырёх из них нашли превышение предельно допустимых концентраций химических вещество. Речь идёт о следующих местах:
- Пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
- Пляж «Нептун», Запсибовские карьеры (Новокузнецк);
- Район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, р. Томь (Кемеровский муниципальный район);
- Район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения (Кемеровский муниципальный район).
Результаты всех экспертиз передали в органы местного самоуправления и владельцам зон отдыха. Возле водоёмов, где вода не соответствует нормам, установили таблички с надписью «Купание запрещено».