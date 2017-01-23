В Кузбассе нашли два новых месторождения золота

В Тисульском районе обнаружили две золотоносные зоны, сообщает официальный сайт холдинга «Росгеология». Работы проводило АО «Запсибгеологсъёмка». В течение 2016 года специалисты выполнили 30 погонных километров поисковых маршрутов, при этом пробурив 916 погонных метров поисковых скважин. Для обнаружения драгоценного металла было проведено 1200 пробирных проб.

Итогом работы геологов стало открытие двух золотоносных зон, получивших названия Ольгинская и Центральная. По предварительной оценке, их общий ресурс составляет не менее 28 тонн золота. Работы геологов, впрочем, не завершены – последний этап исследования будет завершён в 2017 году.