В Кузбассе нашли вредную питьевую воду в бутылках

В Кемерове 18 июля ФБУ «Кемеровский ЦСМ» объявило результаты исследования качества питьевой артезианской негазированной воды кузбасских производителей. По результатам мониторинга качества четыре из шести образцов не соответствуют допустимым нормам.

Для исследования специалисты в период с 20 по 24 мая закупили воду объёмом 18,9 и 19 литров торговых марок «Талинка», «Шерегешская», «Бердовская таёжная», «Клинк», «Ирбис» и «Родники Кузбасса».

«Мы выбрали эту воду, потому что именно она поставляется в детские, школьные, дошкольные учреждения, офисы, больницы. Предприятия-изготовители расположены в центральной и южной частях области. Это и молодые производители, и те, кто давно уже представлен на рынке», – рассказала эксперт по подтверждению соответствия воды питьевой органа по сертификации продукции и услуг ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Надежда Богатченко.

Бутилированную воду проверили по 32 показателям, в их числе – органолептические, микробиологические показатели, критерии безвредности химического состава, физиологической полноценности макро- и микроэлементов, показатели солевого состава, содержание радионуклеидов на соответствие требованиям качества и безопасности согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

«В радиационном отношении вода безопасна. Но по микробиологическим показателям у четырёх образцов – вода марки «Талинка», «Шерегешская», «Клинк», «Ирбис» – обнаружено превышение нормы общего микробного числа. Это свидетельствует о наличии бактерий, которых не должно присутствовать в отобранной нами воде. Для тех, у кого слабый иммунитет, это грозит кишечными расстройствами и заболеваниями», – отметила начальник испытательной лаборатории ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Марина Иголинская.

Без дополнительных исследований специалисты «Кемеровского ЦСМ» назвать точную причину нарушения не могут. Это может быть связано с качеством воды, чистотой на предприятии, условиями розлива и поставки или другими факторами.

«Мы не можем точно сказать, с чем связано несоответствие ГОСТу четырёх образцов. Наша задача – проводить мониторинг и информировать население о его итогах. Превышения есть и небольшие, и серьезные. Но так или иначе – это нарушение норм. Производителю стоит обратить внимание на итоги мониторинга и устранить нарушения», – считает заместитель директора ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Василий Ерёмин.

В дальнейшем ФБУ «Кемеровский ЦСМ» планирует проверить воду меньших объёмов других производителей, в том числе из других регионов. Результаты мониторинга направят в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области и департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предприятиям-производителям.