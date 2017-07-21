В Кузбассе назвали размер средней зарплаты за январь-май 2017 года

В Кузбассе средняя заработная плата за январь-май 2017 года составила 31 540 рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает департамент экономического развития обладминистрации.

«В целом за пять месяцев общая сумма всех денежных доходов населения области составила в расчёте на одного кузбассовца 20 385 рублей. Это на 3,8 % выше соответствующего периода 2016 года», — рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В АКО также назвали еще один индикатор улучшения благосостояния. Речь идёт об увеличении сумм банковских вкладов. За год их стало больше на 7,1%. К началу лета 2017-го в банках на вкладах скопилось 242,8 млрд рублей.