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В Кузбассе назвали размер средней зарплаты за январь-май 2017 года

В Кузбассе назвали размер средней зарплаты за январь-май 2017 года

Она составила 31 540 рублей.

В Кузбассе средняя заработная плата за январь-май 2017 года составила 31 540 рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает департамент экономического развития обладминистрации.

«В целом за пять месяцев общая сумма всех денежных доходов населения области составила в расчёте на одного кузбассовца 20 385 рублей. Это на 3,8 % выше соответствующего периода 2016 года»,  — рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В АКО также назвали еще один индикатор улучшения благосостояния. Речь идёт об увеличении сумм банковских вкладов. За год их стало больше на 7,1%. К началу лета 2017-го в банках на вкладах скопилось 242,8 млрд рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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