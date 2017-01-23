В Кузбассе назвали топ-5 самых привлекательных сфер для молодых специалистов

Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter назвали топ-5 самых привлекательных сфер для начинающих специалистов.

45% авторов резюме, опубликованных на сайте в разделе «Начало карьеры», готовы работать в продажах, а 23% — в консультировании. 21% не против стать административным персоналом, 14% хотят трудиться в сфере информационных технологий, еще столько же — в банке.

Отмечается, что работодатели не требуют опыта в сферах продаж, консультирования, финансов, маркетинга и административного персонала.

«Целью этого исследования было не просто узнать о том, кем же хотят работать те, кто только начинает работать, но и хотелось получить представление о том, какие же зарплаты они при этом планирую зарабатывать, — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. – Думаю, многие из нас слышали миф про то, что студенты еще не умеют работать, а уже требуют топовые зарплаты. Оказалось, что это не так: половина (53%) будущих профессионалов согласятся работать за 10-20 000 рублей».

К слову, 23% молодых соискателей хотят зарабатывать от 20 000 до 25 000 рублей, а 2% — до 5 000 рублей. Среднее вознаграждение, которое молодые специалисты указывают в резюме, составляет 18 000 рублей.

Елана Таращук также отметила, что конкурс на одно предложение среди начинающих специалистов достаточно высок. Он составляет 17 резюме на место.