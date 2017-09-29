В Кузбассе неизвестные расстреляли изоляторы на линии электропередачи

Энергетики Федеральной сетевой компании подали заявление в отдел полиции Прокопьевска по факту расстрела изоляторов на воздушной линии электропередачи сверхвысокого напряжения. За повреждение элементов ЛЭП грозит уголовная ответственность. Кроме того, виновные лица возместят причинённый компании имущественный вред.

Линия электропередачи 500 кВ «Новокузнецкая – Барнаульская», обеспечивающая транзит электроэнергии между Алтайским краем и Кузбассом, отключилась вечером 25 сентября. Сразу же на поиски места повреждения отправились бригады Прокопьевского линейного участка Кузбасского филиала ФСК ЕЭС.

«В результате осмотра в шести километрах от подстанции 500 кВ «Новокузнецкая» на одной из опор специалисты обнаружили разрушение 22 изоляторов. При этом на информационном знаке номера опоры были видны следы выстрелов, а под опорой –гильзы от охотничьего ружья. ЛЭП пришлось срочно выводить в ремонт для замены изоляторов», – рассказали в группе связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири.

Энергетики быстро устранили аварию, и жители региона не почувствовали на себе результаты действий злоумышленников. Сотрудники Федеральной сетевой компании обращаются к кузбассовцам с просьбой быть бдительными и сообщать о замеченных вблизи энергообъектов нарушениях в полицию или на бесплатную горячую линию МЭС Сибири 8-800-100-97-02, которая работает круглосуточно.