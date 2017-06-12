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В Кузбассе несколько сотен человек приняли участие в велопробеге

В Кузбассе несколько сотен человек приняли участие в велопробеге

Массовый заезд «ВелоЛето» прошёл в Кемерове в честь Дня города.

12 июня в столице Кузбасса прошёл велопробег «ВелоЛето». В массовом мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

Поклонники здорового образа жизни, спортсмены и любители стартовали в 13:00 с площади Советов. Затем через проспект Советский, улицу Весеннюю и другие улицы города добрались до площади Пушкина.

По данным организаторов, в мероприятии поучаствовали около 2 000 человек.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: vk.com / Евгений Огородников.
Фото: vk.com / Евгений Огородников.

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