В Кузбассе несколько сотен человек приняли участие в велопробеге

Массовый заезд «ВелоЛето» прошёл в Кемерове в честь Дня города.

12 июня в столице Кузбасса прошёл велопробег «ВелоЛето». В массовом мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

Поклонники здорового образа жизни, спортсмены и любители стартовали в 13:00 с площади Советов. Затем через проспект Советский, улицу Весеннюю и другие улицы города добрались до площади Пушкина.

По данным организаторов, в мероприятии поучаствовали около 2 000 человек.