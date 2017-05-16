Новости
Кузбасс
В Кузбассе нетрезвая мать потеряла на улице шестилетнюю дочь

В Кузбассе нетрезвая мать потеряла на улице шестилетнюю дочь

Женщину вместе с супругом привлекли к ответственности, а девочку поместили в городской Центр содействия семейного устройства детей.

В Юрге в полицию обратился местный житель, который сообщил, что маленькой девочке нужна помощь. Он рассказал, что увидел на улице пьяную женщину с ребёнком, когда возвращался домой. В какой-то момент малышка отстала от матери, а последняя этого не заметила и продолжила идти дальше.

«По указанному адресу незамедлительно прибыла инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Мужчина передал ей девочку. Сотрудник полиции доставила девочку в городской Центр содействия семейного устройства детей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее в полиции установили личности родителей юной горожанки. Ими оказались 45-летние мужчина и женщина, которые уже попадали в поле зрение инспекторов ПДН в декабре 2016 года. Тогда семью признали неблагополучной.

Известно, что в день, когда женщина потеряла свою дочь на улице, она поссорилась с супругом во время распития алкоголя и решила уйти к своей матери. Ребёнка она взяла с собой.

В отношении супругов составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Им грозит штраф до 500 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции передали в комиссию по делам несовершеннолетних всю собранную информацию. Теперь органы опеки будут решать вопрос о том, вернётся девочка в семью или нет. Известно, что у супругов есть старший 14-летний сын.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Меч короля Артура»: «Викинг» по-английски

Какой получилась самая ожидаемая премьера весны
Цена недели

Сколько стоит билет на самолёт

Сибдепо узнал, когда и с каким перевозчиком дешевле отправиться в отпуск
Спецпроекты

9 мая с Сибдепо: 5 000 кемеровчан «На орбите Победы»

Ищите себя на фото и видео!
Квартира недели

Особняк за 95 миллионов в Кемеровском районе

Дом с претензией на дворец и обширные земли в сосновом бору

Сегодня в Кемерове

Популярное