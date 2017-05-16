В Кузбассе нетрезвая мать потеряла на улице шестилетнюю дочь

Женщину вместе с супругом привлекли к ответственности, а девочку поместили в городской Центр содействия семейного устройства детей.

В Юрге в полицию обратился местный житель, который сообщил, что маленькой девочке нужна помощь. Он рассказал, что увидел на улице пьяную женщину с ребёнком, когда возвращался домой. В какой-то момент малышка отстала от матери, а последняя этого не заметила и продолжила идти дальше.

«По указанному адресу незамедлительно прибыла инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Мужчина передал ей девочку. Сотрудник полиции доставила девочку в городской Центр содействия семейного устройства детей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее в полиции установили личности родителей юной горожанки. Ими оказались 45-летние мужчина и женщина, которые уже попадали в поле зрение инспекторов ПДН в декабре 2016 года. Тогда семью признали неблагополучной.

Известно, что в день, когда женщина потеряла свою дочь на улице, она поссорилась с супругом во время распития алкоголя и решила уйти к своей матери. Ребёнка она взяла с собой.

В отношении супругов составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Им грозит штраф до 500 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции передали в комиссию по делам несовершеннолетних всю собранную информацию. Теперь органы опеки будут решать вопрос о том, вернётся девочка в семью или нет. Известно, что у супругов есть старший 14-летний сын.