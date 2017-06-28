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Кузбасс
В Кузбассе нетрезвый водитель сбил пешехода и попытался скрыться

В Кузбассе нетрезвый водитель сбил пешехода и попытался скрыться

Авария произошла 28 июня в Ленинске-Кузнецком.

В среду, 28 июня, в 13:40 в Ленинске-Кузнецком на улице Кирова, 46 пьяный водитель ВАЗ-2114 сбил на регулируемом пешеходном переходе мужчину 1940 года рождения и попытался скрыться. Спустя несколько минут после ДТП, инспекторам ГИБДД удалось задержать автомобилиста, скрывшегося с места аварии.

«Ранее автомобилист был лишён прав, но в момент аварии водительское удостоверение у него уже было. В состоянии алкогольного опьянения он двигался со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Мациенко и на регулируемом пешеходном переходе сбил человека», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264. прим. 1. Санкции данной статьи в том числе предусматривают лишение свободы сроком до двух лет. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавшему мужчине оказана медицинская помощь.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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