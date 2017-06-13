В Кузбассе обгон на трассе закончился смертельным ДТП

В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек.

Вечером 12 июня в Чебулинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Подробнее об аварии Сибдепо рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Предварительно, водитель Honda CR-V пошёл на обгон большегруза и по завершении манёвра врезался в Daewoo Nexia, поворачивавшую налево.

«В результате происшествия погиб 63-летний водитель Daewoo. Других жертв нет», — сообщили изданию в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

После ДТП правоохранители начали проверку. Уже установлено, что водитель Honda был трезвым в момент происшествия. Предварительно, автомобилист нарушил правила обгона.