Авто
Кузбасс

В Кузбассе обгон на трассе закончился смертельным ДТП

В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек.

Вечером 12 июня в Чебулинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Подробнее об аварии Сибдепо рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Предварительно, водитель Honda CR-V пошёл на обгон большегруза и по завершении манёвра врезался в Daewoo Nexia, поворачивавшую налево.

«В результате происшествия погиб 63-летний водитель Daewoo. Других жертв нет», — сообщили изданию в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

После ДТП правоохранители начали проверку. Уже установлено, что водитель Honda был трезвым в момент происшествия. Предварительно, автомобилист нарушил правила обгона.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.tvc.ru/

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