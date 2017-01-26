В Кузбассе обнаружили более 60 незаконно продающихся сортов семян

Специалисты Россельхознадзора по Кемеровской области провели первые проверки по выявлению незаконно продающихся сортов семян сельскохозяйственных растений в связи с наступившим сезоном купли-продажи семян овощных и цветочных культур. В ходе проверок в регионе выявили более 60 видов сортов, которые не зарегистрированы в Госреестре и продаются незаконно.

«Нахождение сорта в Госреестре дает право размножать, ввозить и в соответствующих регионах реализовывать семена и посадочный материал сорта. Если сорта не включены в Госреестр, то вероятнее всего, что они не прошли испытания, значит, их свойства и качество может не соответствовать заявленным на упаковке. При покупке таких семян можно не получить ожидаемого результата или вовсе остаться без него», – рассказали Сибдепо в пресс-службе Россельхознадзора по Кемеровской области.

В последнее время продавцы незарегистрированных семян выбирают для них звучные названия. Например, баклажан «Аватар», «Фиолетовый кафтан», «Брюнет» или «Русский размер». Чтобы не стать жертвой обмана, следует ознакомиться с названиями всех семян, внесённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию можно посмотреть на официальном сайте.