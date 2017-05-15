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В Кузбассе оштрафовали 7 человек за плавание по реке

ГИМС по Кемеровской области отчиталась о выявленных нарушениях в межнавигационный период.

За прошедшую неделю на водоёмах Кемеровского, Мариинского, Новокузнецкого, Крапивинского и Чебулинского района, а также в Кемерове и Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИМС задержали 7 человек на различных плавсредствах.

 «В числе правонарушений: выход на воду в межнавигационный период, наличие не зарегистрированного, а также не прошедшего регистрацию судна, нарушение правил несения регистрационных номеров, а также неукомплектованность маломерного судна по технике безопасности, то есть отсутствие спасательных жилетов», — сообщает сайт ГУ МЧС по Кемеровской области.

Навигация в Кузбассе откроется только 26 мая, до этого времени выход на воду в регионе запрещён. Право передвигаться по акваториям есть только у судов, которые привлечены установленным порядком на осуществление правоохранительных, контрольно-надзорных, спасательных и природоохранных функций. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей. За управление судном в нетрезвом состоянии инспекторский состав имеет право поместить судно на специализированную штрафную стоянку. Также такая мера предусмотрена для лиц, не имеющих при себе документов на транспортное средство.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

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