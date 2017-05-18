В Кузбассе осудили 30-летнего мужчину за изнасилование маленькой девочки

В Осинниках в июле прошлого года 30-летний злоумышленник увидел на автобусной остановке 11-летнюю девочку и подошёл к ней. После непродолжительной беседы мужчина схватил школьницу на руки, затем утащил в лес, там изнасиловал её и скрылся с места преступления. Потерпевшая прибежала домой и обо всём рассказала родителям.

«Родители вместе с дочерью на автомобиле поехали в отдел полиции. По дороге потерпевшая увидела того самого мужчину. Отец и мать девочки своими силами задержали его и передали правоохранительным органам. В рамках расследования уголовного дела проведён комплекс экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к преступлению», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Пока шло следствие, мужчина отрицал свою вину и не сотрудничал с правоохранительными органами. Его признали виновным по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.