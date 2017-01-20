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В Кузбассе осудили экс-командира взвода ДПС за помощь лишённому прав водителю

В Кузбассе осудили экс-командира взвода ДПС за помощь лишённому прав водителю

Сотрудника полиции признали виновным в превышении должностных полномочий.

В Кузбассе осудили экс-командира взвода ДПС за помощь лишённому прав водителю. Сотрудника полиции признали виновным в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в апреле 2013 года инспектор ДПС остановил автомобиль за превышение скорости. Пока правоохранитель шёл к транспортному средству, водитель успел позвонить осуждённому.

«Мужчина попросил решить вопрос так, чтобы у него даже не проверяли документы, поскольку он лишен водительских прав. Обвиняемый позвонил подчинённому инспектору и приказал отпустить нарушителя», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В рамках расследования по записям телефонных переговоров злоумышленника проведено несколько технических экспертиз. Их результаты подтвердили, что он дал незаконные указания подчинённому сотруднику.

Суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к одному году двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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