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В Кузбассе осудили мошенников за кражу более двух миллионов рублей

В Кузбассе осудили мошенников за кражу более двух миллионов рублей

Жертвами телефонных мошенников стали жители нескольких российских городов.

В Мариинске суд вынес обвинительный приговор в отношении двух телефонных мошенников, жертвами которых стали жители Новороссийска, Ставрополя, Анапы и Архангельска. С мая по октябрь 2015 года они обманным путём выманили у россиян около 2 300 000 тысяч рублей. Организатором преступной деятельности был заключённый исправительной колонии Мариинска, а помогал ему знакомый за пределами исправительного учреждения.

«Заключенный ИК-1 г. Мариинска договорился с другом, находящимся на свободе, совместно совершать мошенничества. Они похищали деньги с банковских счетов людей, разместивших объявления о продаже имущества на интернет-сайте. Злоумышленник сообщал продавцам, что хочет приобрести товар и готов внести предоплату, после чего убеждал потерпевших дойти до ближайшего банкомата, якобы для того, чтобы подтвердить входящий платеж», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Все потерпевшие под диктовку осужденного подключали его телефон к своим счетам, после чего лишались всех средств. В ходе следствия сотрудникам полиции удалось изъять более 400 тысяч рублей.

Суд приговорил заключённого к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а соучастник преступления получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал злоумышленников возместить потерпевшим причинённый материальный ущерб.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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