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В Кузбассе осудили мужчину, который убил друга из-за автомобиля

В Кузбассе осудили мужчину, который убил друга из-за автомобиля

Житель Осинников получил 19 лет колонии.

Жителя Осинников осудили за убийство и разбойное нападение. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Жертвой преступления стал друг злоумышленника. Дело в том, что первый выиграл в лотерею автомобиль, а второй – позавидовал ему. Усугубило ситуацию еще и то, что 30-летний обвиняемый в тот момент испытывал финансовые трудности.

Кузбассовец решил угнать, а потом продать авто приятеля. Мужчина заманил друга на берег озера и нанёс ему 18 смертельных ударов ножом. После этого житель Осинников перенёс тело пострадавшего в кусты и уехал. Позже правоохранители задержали злоумышленника.

В ходе расследования кузбассовец сначала признал вину, однако потом поменял показания и стал говорить о своей непричастности к убийству. Правоохранителям удалось собрать необходимые доказательства и в итоге злоумышленника приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить потерпевшей стороне миллион рублей компенсации морального вреда.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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