В Кузбассе осудили мужчину, который убил друга из-за автомобиля

Жителя Осинников осудили за убийство и разбойное нападение. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Жертвой преступления стал друг злоумышленника. Дело в том, что первый выиграл в лотерею автомобиль, а второй – позавидовал ему. Усугубило ситуацию еще и то, что 30-летний обвиняемый в тот момент испытывал финансовые трудности.

Кузбассовец решил угнать, а потом продать авто приятеля. Мужчина заманил друга на берег озера и нанёс ему 18 смертельных ударов ножом. После этого житель Осинников перенёс тело пострадавшего в кусты и уехал. Позже правоохранители задержали злоумышленника.

В ходе расследования кузбассовец сначала признал вину, однако потом поменял показания и стал говорить о своей непричастности к убийству. Правоохранителям удалось собрать необходимые доказательства и в итоге злоумышленника приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить потерпевшей стороне миллион рублей компенсации морального вреда.