В Кузбассе осудили мужчину, по вине которого в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

Яшкинский районный суд вынес обвинительный приговор 43-летнему мужчине, по вине которого осенью прошлого года в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Обвиняемый управлял автомобилем ВАЗ и, поворачивая налево, на второстепенную дорогу, не убедился в безопасности манёвра и не пропустил движущегося ему навстречу мотоциклиста. В результате произошло столкновение, от удара водителя мототехники отбросило на обочину. Пострадавшему подростку понадобилась помощь медиков», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Несовершеннолетнего мотоциклиста доставили в больницу с ушибом головного мозга, закрытым оскольчатым переломом ноги и множественными другими травмами, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Во время расследования обвиняемый утверждал, что был ослеплён светом фары мотоцикла, но потом стало ясно, что школьник ехал к месту ремонта с неисправленной фарой.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к ограничению свободы сроком на один год. Осужденному предстоит являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации. Также ему нельзя покидать муниципальное образование, а также менять место жительства.