Новости
Кузбасс
В Кузбассе осудили мужчину, убившего своего помощника по строительству дома

В Кузбассе осудили мужчину, убившего своего помощника по строительству дома

Житель региона получил срок в колонии строгого режима.

Жителя Новокузнецкого района осудили за убийство помощника по строительству дома. 48-летний кузбассовец получил срок в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Ранее злоумышленник отказался платить 22-летнему пострадавшему зарплату из-за отсутствия денег. Из-за этого мужчины поругались. Во время конфликта житель региона несколько раз ударил молодого человека молотком. Потерпевший скончался на месте. После этого кузбассовец перенес тело на 50 метров от дома и закопал его.

В ходе расследования уголовного дела тело было найдено. Преступник сначала пытался отвести от себя подозрения, а потом во всём признался.

«Конфликт произошел из-за 6 тысяч рублей.  До суда обвиняемый находился под стражей», — рассказали в пресс-службе.

В итоге за совершённое убийство злоумышленник получил восемь лет и восемь месяцев лишения свободы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Кто согреет жителей Рудничного района Кемерова

Какую выгоду получит город при переключении нагрузки двух газовых котельных на ТЭЦ и как это повлияет на жизнь жителей Радуги
Репортаж из соцсетей

Мем «Ждун» завёл аккаунт в Instagram и готовится стать игрушкой

Сибдепо собрал cамые смешные фотожабы и узнал, какие ещё существа обитают в мастерской амстердамского скульптора.
Опрос

Нужно ли вернуть смертную казнь в России?

Представьте, что всё зависит только от вас!
Лонгрид

Игры, которые убивают наших детей. 18+

Всё, что нужно знать про "группы смерти" и другие "суицидальные игры"

Сегодня в Кемерове

Популярное