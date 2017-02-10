В Кузбассе осудили мужчину, убившего своего помощника по строительству дома

Жителя Новокузнецкого района осудили за убийство помощника по строительству дома. 48-летний кузбассовец получил срок в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Ранее злоумышленник отказался платить 22-летнему пострадавшему зарплату из-за отсутствия денег. Из-за этого мужчины поругались. Во время конфликта житель региона несколько раз ударил молодого человека молотком. Потерпевший скончался на месте. После этого кузбассовец перенес тело на 50 метров от дома и закопал его.

В ходе расследования уголовного дела тело было найдено. Преступник сначала пытался отвести от себя подозрения, а потом во всём признался.

«Конфликт произошел из-за 6 тысяч рублей. До суда обвиняемый находился под стражей», — рассказали в пресс-службе.

В итоге за совершённое убийство злоумышленник получил восемь лет и восемь месяцев лишения свободы.