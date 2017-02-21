В Кузбассе осудили предпринимателя, обманувшего покупателей и поставщиков авто на 9,6 млн рублей

Злоумышленник проведёт пять лет в колонии общего режима и возместит ущерб пострадавшим.

Кемеровский областной суд оставил без изменений приговор Рудничного районного суда Прокопьевска по делу, возбуждённому в отношении экс-директора «Союз-Авто». Злоумышленника обвинили в мошенничестве и растрате.

Предприниматель брал с покупателей деньги за машины, однако авто им в конечном счёте не отдавал. Многие потерпевшие влезли в долги ради автомобилей, которых так и не дождались. Всего кузбассовец обманул 19 человек, похитив у них более 8,4 млн рублей. Среди пострадавших были, в том числе, жители Прокопьевска и Киселёвска.

Также злоумышленник обманул трёх поставщиков авто. Он брал у них машины на условиях последующей оплаты. Однако деньги не переводил. Сумма причинённого ущерба — около 1,2 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что бизнесмен сам был весь в долгах. Полученные от клиентов деньги он тратил на погашение своих задолженностей.

В итоге Рудничный районный суд Прокопьевска приговорил директора «Союз-Авто» к пяти годам колонии общего режима. Также мужчину обязали возместить ущерб пострадавшим.

Бизнесмен подавал жалобу на слишком жесткий, по его мнению, приговор. Однако Кемеровский областной суд оставил его без изменений, рассказал Сибдепо сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Владимир Сергеев.