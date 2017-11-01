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В Кузбассе осудили составителя поездов, по вине которого погиб человек

В Кузбассе осудили составителя поездов, по вине которого погиб человек

По вине осужденного поезд наехал на сигналиста пути.

В Кузбассе осудили составителя поездов, по вине которого 31 декабря 2016 года на железнодорожной станции Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги погиб сигналист пути. Мужчина не заметил на путях работников и не подал сигнал экстренной остановки машинисту состава. Погибший мужчина проводил работы в колее пути.

«Суд установил, что составитель поездов железнодорожной станции Междуреченск не обеспечил безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при производстве маневровых работ, что повлекло за собой причинение смерти монтеру (сигналисту) пути в результате наезда поезда», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Осужденному назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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