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В Кузбассе осудили таджика, который надругался над девочкой 11 лет назад

В Кузбассе осудили таджика, который надругался над девочкой 11 лет назад

Мужчину приговорили к 10 годам колонии общего режима.

Суд вынес приговор 35-летнему гражданину Таджикистана, который в 2006 году надругался над 15-летней девочкой.

Следствие установило, что декабре 2005 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения заметил на улице знакомую. Злоумышленник, удерживая её за руки и угрожая избиением, привёл подростка на съёмную квартиру, где совершил преступление. Впоследствии потерпевшей удалось вырваться и убежать. О произошедшем она рассказала родителям, которые и обратились в полицию.

«По горячим следам задержать подозреваемого не удалось: мужчина сразу покинул территорию области. По истечении 12 лет местонахождение подозреваемого было установлено», — рассказали в региональном Следкоме.

В июне этого года мужчину задержали на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде, после чего доставили в Кузбасс. Свою вину обвиняемый признал и сотрудничал со следствием. В итоге суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: архив Сибдепо.

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