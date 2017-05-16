В Кузбассе осудили виновника смертельного ДТП с футболистами

16 мая в Кемеровской области осудили виновника смертельного ДТП с футболистами команды «Кузбасс им. В.Раздаева».

Напомним, страшная авария произошла на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 7 августа 2016 года. У микроавтобуса Hyundai во время движения на большой скорости лопнуло правое заднее колесо. Как итог — водитель потерял управление и съехал в кювет, сбив дорожное ограждение.

«В салоне находились девять пассажиров. Один из них, 17-летний кемеровчанин, погиб на месте, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Спустя время один из госпитализированных спортсменов скончался в больнице», — ранее сообщали в пресс-службе областного ГУ МВД.

В ходе расследования выяснилось, что водитель микроавтобуса ехал со скоростью более 130 км/ч. Также правоохранители установили, что колесо у Hyundai лопнуло во время обгона.

Еще один факт — в момент ДТП у 18-летнего молодого человека не было водительского удостоверения категории «D» (была категория «В»). Как выяснилось позже, кузбассовец сел за руль по просьбе отца — индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками. За помощь мужчина пообещал сыну 1 500 рублей.

Уголовное дело находилось на рассмотрении в Кемеровском районном суде. Во вторник, 16 мая, был вынесен приговор: виновник ДТП получил 3,5 года в колонии-поселении. Кроме того, молодого человека лишили водительских прав на три года, рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.