В Кузбассе осудили вымогателя, требовавшего у владелицы магазинов деньги за «покровительство»

В Новокузнецке 31-летнего мужчину по кличке «Крест» осудили за вымогательство. Злоумышленник требовал с владелицы сети магазинов по продаже цветов 10 тысяч рублей ежемесячно за «покровительство».

При этом пострадавшая вовсе не нуждалась в защите, до встречи с «Крестом» у неё не было никаких проблем.

«Когда предпринимательница отказалась платить, злоумышленник пригрозил ей, что подожжет ее магазины. Платить деньги женщина не стала и сразу же обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Правоохранители задержали кузбассовца. В итоге ранее судимый житель южной столицы Кузбасса получил 1,5 года колонии условно.