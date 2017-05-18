В Кузбассе осудили жителя Алтая, пытавшегося угнать дорогостоящий внедорожник

В Юрге суд вынес обвинительный приговор 44-летнему жителю Барнаула, которого обвиняли по статье «Покушение на кражу». По данным следствия, 20 ноября 2016 года мужчина угнал из гаража местного жителя Toyota Land Cruiser 200, стоимостью 3,5 млн рублей.

Напомним, тогда в полицию за помощью обратился владелец автомобиля, который сообщил, что из его гаража только что угнали машину. Сотрудники ГИДД сразу же организовали операцию «Перехват».

«Злоумышленник, увидев патрульный автомобиль, резко развернулся и попытался скрыться. Пытаясь уйти от преследования, он не справился с управлением, съехал на обочину и застрял. Мужчина, управлявший иномаркой, попытался скрыться бегством, но был задержан инспекторами ДПС и доставлен в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель Алтайского края. Свою вину он признал, а также рассказал, что заранее готовился к совершению преступления. Он изучил распорядок дня потерпевшего и подготовил необходимые отмычки для вскрытия гаража и машины.

Суд назначил фигуранту три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.