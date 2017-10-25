В Кузбассе осуждена женщина, убившая своего новорождённого ребёнка

В среду, 25 октября, в посёлке Яшкино Кемеровской области суд вынес приговор местной жительнице, которая убила своего новорождённого сына. 35-летняя женщина в июне 2017 года родила мальчика в бане. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Женщина завернула ребёнка в пакет и положила около печки, после чего пошла в дом. Труп младенца через три дня обнаружил следователь. Как рассказала обвиняемая, у неё уже есть дочь и сын, третий ребёнок был лишним, в семье работала только она, муж не трудоустроен и средств не хватает», — рассказали в ведомстве.

Жительница Кузбасса на учёт не вставала, о своём положении никому не рассказывала. Свою третью беременность она пыталась прервать искусственно, но у неё не получилось.

Суд приговорил мать, убившую своего новорождённого ребёнка, к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.