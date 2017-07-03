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В Кузбассе осужденных женщин обучают швейному мастерству

В Кузбассе осужденных женщин обучают швейному мастерству

При исправительной колонии №35 работает образовательное учреждении №267.

В Кузбассе осужденные женщины проходят обучение в образовательном учреждении №267 при ИК-35. Во время производственной практики осужденные изготовили продукцию 12 наименований в количестве 191 штуки. Всю одежду женщины самостоятельно связали или сшили.

«Традиционно, большая часть продукции была адресована Дому ребёнка при ИК-35. Для кормящих матерей, проживающих совместно с детьми, сшиты удобные костюмы», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

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Осужденные женщины проходят обучение под руководством мастеров производственного обучения и преподавателей. Вся одежда разработана ими и является уникальной. Кроме детской одежды женщины сшили специальные костюмы и халаты для осужденных, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.

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