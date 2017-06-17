В Кузбассе открыли 20 мест отдыха у воды и три пляжа

17 июня инспекторы ГИМС освидетельствовали два пляжа в Новокузнецке и один в пгт Инской на Беловском водохранилище.

17 июня инспекторы ГИМС открыли два пляжа в Новокузнецке и один в пгт Инской на Беловском водохранилище.

Таким образом, сейчас в регионе освидетельствованы три пляжа (все в Новокузнецке) и 20 мест отдыха у воды, сообщили в областном ГУ МЧС.

Самыми первыми в этом сезоне в эксплуатацию ввели четыре места отдыха у воды на территории Зенковского пруда в Прокопьевске.

Места отдыха у воды также открыты в южной столице Кузбасса (11), в Мысках (2), в пгт Краснобродский (1), в деревне Гавриловка в Гурьевском районе (1) и в Киселевске (1).