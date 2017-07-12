В Кузбассе открыли все пляжи и места отдыха у воды

В регионе функционируют 30 пляжей и 54 места отдыха у воды.

В Кузбассе открыли 30 пляжей и 54 места отдыха у воды. Это больше, чем планировали изначально, сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Поначалу инспекторы ГИМС собирались открыть 27 пляжей и 55 мест отдыха», — напомнили в областном чрезвычайном ведомстве.

Больше в этом году пляжи и места отдыха у воды открывать не будут. Уже существующие будут функционировать до конца лета.