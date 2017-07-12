Новости
Кузбасс
В Кузбассе открыли все пляжи и места отдыха у воды

В Кузбассе открыли все пляжи и места отдыха у воды

В регионе функционируют 30 пляжей и 54 места отдыха у воды.

В Кузбассе открыли 30 пляжей и 54 места отдыха у воды. Это больше, чем планировали изначально, сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Поначалу инспекторы ГИМС собирались открыть 27 пляжей и 55 мест отдыха», — напомнили в областном чрезвычайном ведомстве.

Больше в этом году пляжи и места отдыха у воды открывать не будут. Уже существующие будут функционировать до конца лета.

Как ранее сообщал Сибдепо, кузбассовцам рекомендуют отдыхать только на освидетельствованных пляжах, поскольку там безопаснее. В тех местах водолазы исследуют дно. Зона, разрешённая для купания, ограждена буйками. Также там организовано дежурство спасателей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

Коттедж за 20 миллионов в Шерегеше

Дом в Шории с не совсем шорским ценником
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу
Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду

Сегодня в Кемерове

Популярное