В Кузбассе открыли все пляжи и места отдыха у воды
В регионе функционируют 30 пляжей и 54 места отдыха у воды.
В Кузбассе открыли 30 пляжей и 54 места отдыха у воды. Это больше, чем планировали изначально, сообщили Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Поначалу инспекторы ГИМС собирались открыть 27 пляжей и 55 мест отдыха», — напомнили в областном чрезвычайном ведомстве.
Больше в этом году пляжи и места отдыха у воды открывать не будут. Уже существующие будут функционировать до конца лета.
Как ранее сообщал Сибдепо, кузбассовцам рекомендуют отдыхать только на освидетельствованных пляжах, поскольку там безопаснее. В тех местах водолазы исследуют дно. Зона, разрешённая для купания, ограждена буйками. Также там организовано дежурство спасателей.
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