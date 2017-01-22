В Кузбассе ожидаются метели и сильный ветер

Также автомобилистов предупреждают о гололёдных явлениях на дороге.

По данным кемеровского гидрометцентра, в воскресенье, 22 января, в Кемеровской области испортится погода. Местами в регионе пройдут метели, также ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 19м/с. На дорогах будут встречаться гололёдные явления.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кемеровской области рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости. Из-за снега и сильного ветра видимость на дорогах ухудшится.

«В случае выезда автомобилистам нужно быть предельно внимательными и осторожными в условиях ухудшения видимости. Необходимо соблюдать скорость движения, дистанцию, а также следует выбирать боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Кроме того, спасатели напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу в строго установленных местах, предварительно убедившись, что водители уступают дорогу.

Напомним, на воскресенье, 22 января 2017 года в регионе ожидается потепление до -2°С.