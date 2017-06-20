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В Кузбассе пассажира самолёта оштрафовали за курение на борту

В Кузбассе пассажира самолёта оштрафовали за курение на борту

Житель Смоленской области знал о возможных штрафах, однако всё равно решил покурить в самолёте.

В кемеровском международном аэропорту имени А. А. Леонова пассажира самолёта «Москва – Кемерово» оштрафовали за курение на борту.

Мужчина из Смоленской области курил в туалете самолёта. По прибытию в столицу Кузбасса нарушителя доставили в дежурную часть линейного отделения полиции в воздушной гавани. Там в отношении пассажира составили административный протокол.

«Курильщик объяснил, что знал о штрафных санкциях за нарушение правил поведения на борту, однако счёл их вполне приемлемыми, чтобы удовлетворить свою потребность в никотине», — сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД.

Как рассказала Сибдепо представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина, это уже второй пассажир, попавшийся на курении на борту  самолёта в регионе в 2017 году. В прошлом году за это нарушение оштрафовали всего одного пассажира.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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