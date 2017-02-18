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В Кузбассе пенсионер перепутал двери и выпал с балкона

В Кузбассе пенсионер перепутал двери и выпал с балкона

Он отправился в туалет, но оказался на улице.

16 февраля в 6 часов утра в посёлке Каз Таштагольского района на улице Победы с балкона второго этажа выпал 80-летний мужчина.

Приехавшие на место происшествия по вызову врачи скорой помощи установили, что пенсионер страдает расстройством памяти и тем ранним утром он в своей квартире отправился в туалет, но перепутал дверь, вышел на балкон и свалился с него вниз.

Как сообщил Сибдепо информированный источник, мужчине повезло, что он приземлился прямо в сугроб, поэтому отделался ушибом коленного сустава и переохлаждением рук, от госпитализации отказался.

Текст: Роман Янченко.
Фото: архив Сибдепо.

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