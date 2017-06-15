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В Кузбассе пенсионерка умерла во время приёма у стоматолога, полиция проводит проверку

В Кузбассе пенсионерка умерла во время приёма у стоматолога, полиция проводит проверку

Установлено, что у женщины было хроническое заболевание.

В Анжеро-Судженске пенсионерка умерла во время приёма у стоматолога в больнице. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сигнал о произошедшем поступил в полицию.

Правоохранители установили, что 75-летней женщине стало плохо во время посещения врача. В итоге спасти её не удалось.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавили в пресс-службе.

Как пояснил онлайн-журналу осведомлённый источник, у погибшей было хроническое заболевание.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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