Авто
Кузбасс
В Кузбассе перевернулся ВАЗ, водитель авто погиб

В Кузбассе перевернулся ВАЗ, водитель авто погиб

ДТП произошло в Прокопьевском районе.

25 июня в 5:55 в Прокопьевском районе на автодороге «Трудармейский – Еловка – Каменный Ключ» произошло смертельное ДТП. Подробности аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Предварительно правоохранители установили, что водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате произошедшего 25-летний автомобилист погиб, добавили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона. При этом у мужчины не было прав.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Как правильно выбрать велосипед

Сибдепо разбирался в тонкостях выбора двухколёсного транспорта
Чтиво

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч
Кинопрокат

«Трансформеры: Последний рыцарь» — рецензия на фильм

Что хорошего есть в новом фильме про роботов-забияк?
Квартира недели

«Квартал дружбы»: всё, что нужно знать о новом микрорайоне Кемерова

В Кемерове началось строительство нового микрорайона «Квартал Дружбы» на Южном

Сегодня в Кемерове

Популярное