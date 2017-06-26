В Кузбассе перевернулся ВАЗ, водитель авто погиб

25 июня в 5:55 в Прокопьевском районе на автодороге «Трудармейский – Еловка – Каменный Ключ» произошло смертельное ДТП. Подробности аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Предварительно правоохранители установили, что водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате произошедшего 25-летний автомобилист погиб, добавили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона. При этом у мужчины не было прав.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.