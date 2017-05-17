Как в Кузбассе планируют изменить систему оплаты за вывоз мусора

Предполагается, что нововведение может вступить в силу уже с 1 января 2018 года.

С 1 января 2018 года в Кузбассе могут изменить систему оплаты за вывоз мусора. Об этом на форуме «Проблемы в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Кемеровской области» сообщил и.о. замгубернатора региона по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

«Полигоны загрязняют атмосферу и ухудшают качество жизни населения близлежащих территорий. В связи с этим на федеральном уровне было принято решение о проведении реформы и запуске на всей территории России новой схемы обращения с отходами», – сказал Дмитрий Кудряшов.

Предполагается, что в области сформируют региональных операторов, которые будут осуществлять сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

«Сейчас население оплачивает за вывоз и захоронение ТКО в составе платы за содержание жилья с квадратного метра общей площади квартиры. После запуска новой системы услуга по обращению с ТКО становится коммунальной, как сегодня – тепло, энергоэнергия и вода. И она будет оплачиваться населением по единому тарифу регионального оператора», – добавил Дмитрий Кудряшов.

Он отметил, что плата будет уже не с квадратного метра, а по нормативам накопления ТКО с каждого человека. При этом жители частных жилых домов также будут оплачивать эту услугу. В настоящее время тариф оплаты ещё не определён.

Напомним, на форуме также стало известно, что в 2017 году в Кузбассе выявили 45 несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов.