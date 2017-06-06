В Кузбассе планируют открыть более 70 мест массового отдыха у воды и пляжей. В настоящее время пляжная зона на берегу Зенковского пруда уже прошла необходимое освидетельствование. Этот пляж разделили на четыре места массового отдыха: «Волна», «Санаторий «Шахтёр», «Зенковский» и «Специализированный».

По информации пресс-службы областной администрации, в течение купального сезона на водоёмах будут работать мобильные патрули. В них войдут сотрудники МЧС и полиции, а также представители муниципалитетов и волонтёры. Предполагается, что во время рейдов они будут выявлять несанкционированные места массового отдыха.

Жителям Кузбасса напоминают, что в случае возникновения экстремальной ситуации необходимо набрать единый телефон спасения «101».