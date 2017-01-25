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Кузбасс

В Кузбассе по требованию прокуратуры сироте предоставили квартиру

22-летний житель Киселёвска состоял на очереди с 2007 года.

В Киселёвске городской прокурор обратился в суд в интересах 22-летнего местного жителя и потребовал предоставить ему квартиру как нуждающемуся в улучшении жилищных условий сироте. В детстве у молодого человека умер отец, а мать лишили родительских прав, после чего он воспитывался в приёмной семье.

«Прокурор города обратился в его интересах в суд. Киселевский городской суд в августе 2016 года полностью удовлетворил требования прокурора. Решение было обжаловано Управлением городского развития Киселевского городского округа, но Кемеровский областной суд оставил его без изменения», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

В январе 2017 года 22-летний житель Киселёвска по решению суда получил ключи от новой квартиры. Исполнение решения находилось на контроле прокуратуры города.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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