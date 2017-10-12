В Кузбассе поднялись цены на аренду однокомнатных квартир

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали цены на съёмное однокомнатное жилье в Кузбассе за третий квартал 2017 года. Согласно собранным данным, в нашем регионе стоимость аренды увеличилась на 1,4% и составила 9 486 рублей.

Сотрудники портала отметили, что в России цены на арендное жильё увеличились в 54 субъектах. Самое большое увеличение цены на съёмное однокомнатное жильё произошло в Татарстане – 7,6%. Снять однокомнатную квартиру в этом регионе можно за 13 976 рублей в месяц. На втором месте оказалась Республика Алтай. Там цены поднялись на 7,4% и составили в среднем 10 007 рублей в месяц. На третьем месте в своеобразном рейтинге стоит Санкт-Петербург. В северной столице России цены на арендное однокомнатное жильё увеличились на 5,2%. Теперь однокомнатную квартиру в Петербурге можно снять за 22 993 тысячи рублей.

Однако есть и те регионы, где цены на арендное жильё понизились более чем на 1%. В Еврейской АО цены упали на 2,1%, в Республике Коми цены снизились на 2,1%, а в Приморском крае на 2%.