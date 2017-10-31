В Кузбассе подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки

В Осинниках 14-летнего подростка обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета, преступление произошло 28 октября. Впоследствии потерпевшая рассказала о случившемся родителям, а последние – правоохранителям.

«14-летний местный житель был установлен и задержан в течение суток. Ему предъявили обвинения по пункту б. ч. 4 ст. 131 и пункту б. ч. 4. ст. 132 УК РФ. Сегодня по ходатайству следователя суд заключил подростка под стражу», – пояснили в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела злоумышленнику проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Правоохранители выяснили, что обвиняемый состоял на учёте в ораганах профилактики из-за употребления спиртного.