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В Кузбассе подвели итоги «Шахтёрской Олимпиады»

В Кузбассе подвели итоги «Шахтёрской Олимпиады»

345 участников соревновались в тринадцати номинациях на девяти различных площадках.

В Кузбассе подвели итоги «Шахтёрской Олимпиады-2017». Ранее Сибдепо сообщал, что соревнования проходили в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве с 18 по 20 июля. Организатором мероприятия выступила Сибирская угольная энергетическая компания.

В номинации «Лучшая очистная бригада» лучший результат по скоростной выемке угля с одного полного цикла работы забоя показала команда шахты им. В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс». Кроме того, представители компании победили в номинациях «Лучшая проходческая бригада», «Лучший электрослесарь подземный», «Лучшая команда ВГК».

Всего в тринадцати номинациях на девяти различных площадках соревновались 345 участников. Победителям и призёрам «Шахтерской олимпиады 2017» на церемонии закрытия вручили медали, кубки и дипломы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

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