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В Кузбассе похолодает до -10°С

В Кузбассе ближайшая неделя будет тёплой

Снижение температуры ожидается на выходных

В течение недели погода в регионе будет переменчивой. В начале недели будет тепло, об этом рассказали в пресс-службе кемеровского Гидрометцентра. Во вторник можно будет порадоваться температуре +7, +12°С, ночью усилится ветер до 13 м/с. В среду будет ещё теплее +10,+15°С и без осадков, только ночью ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. В четверг плюсовая температура сохранится, вот только ожидаются небольшие дожди.

Пятница будет прохладной, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, юго-западный ветер будет усиливаться до 17-22 м/с.

Выходные в Кузбассе будут прохладные, в воскресенье ожидается снижение температуры до -10°С. Также синоптики прогназируют дождь и мокрый снег.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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