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Кузбасс
В Кузбассе полиция и казачество подписали соглашение о сотрудничестве

В Кузбассе полиция и казачество подписали соглашение о сотрудничестве

Казаки будут помогать полиции в охране общественного порядка.

10 июля врио начальника областного ГУ МВД Игорь Коршунов и атаман Кемеровского отдела Сибирского войскового казачьего общества Андрей Стебаев подписали соглашение о сотрудничестве.

«Согласно данному документу кузбасское казачество в количестве 260 человек берёт на себя обязательство по оказанию содействия полиции региона в охране общественного порядка», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В рамках соглашения казаки будут помогать полицейским в обеспечении порядка на культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях, а также при проведении рейдов. Помимо этого, казаки будут участвовать в работе по нравственному и патриотическому воспитанию детей.

Казаки и полиция давно взаимодействуют, однако с сегодняшнего дня их сотрудничество закреплено документом. Как отметил Игорь Коршунов, только с начала 2017 года при помощи казаков было выявлено более 2000 правонарушений и задержано 36 подозреваемых в совершении преступлений.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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