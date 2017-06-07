В Кузбассе полиция ищет мошенников, обманувших женщину почти на 600 тыс

В областном центре сотрудники полиции разыскивают троих злоумышленников, обманувших 65-летнюю кемеровчанку на 575 тысяч рублей. К пожилой женщине на улице подошёл мужчина, который рассказал, что его друг попал в аварию и ему срочно нужна операция, счёт идёт на часы, после чего попросил оказать им материальную помощь. Злоумышленник пообещал горожанке вернуть деньги на следующий день с большими процентами.

«Пенсионерка согласилась помочь незнакомцу и села вместе с ним в подъехавшую иномарку без номерных знаков, водитель которой представился Андреем. Мужчины отвезли потерпевшую в отделение банка, где она обналичила все свои сбережения – 575 000 рублей , затем передала их незнакомцам. Доверчивая женщина не дождалась денег и обратилась за помощью в полицию», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Известно, что эти же мошенники 16 мая 2017 года обманули другую пенсионерку в Кемерове и похитили у неё 400 000 рублей. Аналогичные преступления произошли в других городах России, в том числе в Красноярске, в Иркутске и в Хабаровске.

По предварительным данным, подозреваемые из Ставропольского края могут ездить на автомобилях «Хонда Фит» черного цвета, «Тойота Пробокс» белого цвета, «Тойота Приус» белого цвета, «Тойота Рактис» светлого цвета, «Тойота Витц» белого цвета.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемых, просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32-73-11, 32-77-41, 32-73-12 или 02.