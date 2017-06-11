В Кузбассе полиция поймала злоумышленников, дважды обокравших один дом

В Калтане в полицию за помощью обратился 40-летний местный житель, который рассказал, что неизвестные разбили окно в его дачном доме и похитили бытовую технику и ценные вещи. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей. Выбрав момент, когда на территории садового общества не было никого из дачников, они забрались в дом потерпевшего и похитили его имущество. Украденные вещи сотрудники полиции обнаружили и изъяли в доме одного из задержанных», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее стало ясно, что злоумышленники причастны к краже, совершенной из дома заявителя несколькими неделями ранее. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законному владельцу.