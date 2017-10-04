В Кузбассе полиция раскрыла «тёмное» ДТП

В Прокопьевске сотрудникам полиции удалось раскрыть «тёмное» ДТП благодаря записям с камер наружного наблюдения. 19 сентября неизвестный автомобилист около 3:00 сбил пешехода на улице Журинской и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Полицейские установили, что момент наезда на пешехода запечатлела уличная видеокамера. Оказалось, нетрезвый мужчина упал и уснул на дороге, а через несколько минут проезжавший автомобиль наехал на него и протащил по проезжей части, после чего водитель скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

С помощью видеозаписи полицейские установили марку автомобиля, а затем задержали подозреваемого. В отношении задержанного составили протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Теперь автомобилиста могут лишить права управлять автомобилем на срок от одного года до полутора лет или его могут арестовать на пятнадцать суток.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье

«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Если дела будет возбуждено, автомобилист может попасть за решётку на два года.