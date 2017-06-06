В Кузбассе полиция разыскивает опасного преступника

В Кузбассе уголовный розыск ищет опасного преступника Андрея Синюкова. Он подозревается в организации и совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Кузбасса. Подозреваемый имеет обширные связи в спорте как в России, так и за рубежом, он скрывается от органов предварительного следствия уже долгое время.

«Не исключают, что он мог изготовить либо приобрести поддельные документы и продолжить жить на территории Российской Федерации или за границей. По оперативным данным, свой второй дан по айкидо айкикай он подтвердил на территории Японии. В связи с этим Андрей Синюков объявлен в международный розыск по линии Интерпола», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Центральный районный суд г. Кемерово заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения Андрея Синюкова, просят позвонить по телефонам: 8-923-609-6673, 8-905-901-5433, а также 8-(3842)-32-71-18, 32-73-05, 36-52-30 или 02. Анонимность гарантируется.

Напомним, в областном центре осудили троих членов банды главы клуба айкидо. Известно, что летом 2010 года Андрей Синюков создал вооружённую группу клуба айкидо для нападений по найму.