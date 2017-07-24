В Кузбассе полиция разыскивает пострадавших от группы вымогателей

В Юрге правоохранители провели спецоперацию, в результате которой задержали троих подозреваемых в вымогательстве. Установлено, что у одного из потерпевших под угрозой расправы злоумышленники требовали 70 000 рублей и его автомобиль.

В ходе спецоперации полицейские изъяли большое количество долговых расписок и кредитные договоры на предполагаемых потенциальных потерпевших. Также на одной из местных СТО сотрудники МВД нашли похищенный автомобиль потерпевшего.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе кузбасской полиции, все подозреваемые являются жителями Юрги. Преступную группу организовал неоднократно судимый мужчина. Двое других членов группы ранее не были судимы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Сотрудники полиции призывают кузбассовцев, которые пострадали в результате противоправной деятельности фигурантов, обращаться в ГУ МВД России по Кемеровской области по телефонам: 8-(3842)-32-73-62 (отдел по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) или 32-73-12 (дежурная часть).