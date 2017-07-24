Новости
Кузбасс
В Кузбассе полиция разыскивает пострадавших от группы вымогателей

В Кузбассе полиция разыскивает пострадавших от группы вымогателей

Правоохранители задержали подозреваемых в результате спецоперации.

В Юрге правоохранители провели спецоперацию, в результате которой задержали троих подозреваемых в вымогательстве. Установлено, что у одного из потерпевших под угрозой расправы злоумышленники требовали 70 000 рублей и его автомобиль.

В ходе спецоперации полицейские изъяли большое количество долговых расписок и кредитные договоры на предполагаемых потенциальных потерпевших. Также на одной из местных СТО сотрудники МВД нашли похищенный автомобиль потерпевшего.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе кузбасской полиции, все подозреваемые являются жителями Юрги. Преступную группу организовал неоднократно судимый мужчина. Двое других членов группы ранее не были судимы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Сотрудники полиции призывают кузбассовцев, которые пострадали в результате противоправной деятельности фигурантов, обращаться в ГУ МВД России по Кемеровской области по телефонам: 8-(3842)-32-73-62 (отдел по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) или 32-73-12 (дежурная часть).

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Где и на чем полетать в Кузбассе

Сибдепо узнал, на чем можно бороздить воздушное пространство Кузбасса
Чтиво

Знак качества: лучшие товары и услуги Кузбасса в 2017 году

Сибдепо узнал, чем богата земля кузбасская
Кинопрокат

«Дюнкерк» — рецензия на фильм

Война заглянет вам прямо в душу
Еда

Кремё, сабле и пионы из шоколада: как устроена школа «Пеките с нами»

Где в Кемерове стать профессиональным кондитером

Сегодня в Кемерове

Популярное